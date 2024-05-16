Совладелец студии декора Азарова: цветочному бизнесу может потребоваться помощь государства после запрета импорта | 360°

Общество 16 мая 2024, 14:04 Совладелец студии декора Азарова: цветочному бизнесу может потребоваться помощь государства после запрета импорта

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Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила о возможном ограничении ввоза цветов из недружественных стран. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировала совладелец студии декора и флористики Вера Азарова.

По ее словам, соответствующие меры вряд ли повлияют на изменение цен. Так, летом и ранней осенью на полках представлен довольно большой объем отечественных товаров.

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«А вот ассортимент цветов на российском рынке поредеет, так как все цветы из Европы едут к нам через аукцион в Голландии, ощутимо это станет в межсезонье», — отметила эксперт.

Она также добавила, что цветочному бизнесу потребуется помощь государства. Речь идет, например, о полноценных субсидиях.