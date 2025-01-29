Совфед одобрил закон о запрете продажи любых вейпов детям и подросткам

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, запрещающий продавать вейпы детям и подросткам. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Документ запрещает продажу никотинсодержащей жидкости с ароматизаторами, а также добавок, усиливающих никотиновую зависимость. Новые нормы предусматривают запрет обращения и безникотиновых жидкостей. Кроме того, закон устанавливает минимальную цену на такую продукцию.

Вейпы, судя по тексту закона, нельзя будет продавать на выставках, ярмарках, в автоматах, дистанционным способом, а также посредством развозной и разносной торговли. Купить их можно будет исключительно в розничных магазинах, где их, однако, запретят открыто демонстрировать. На этот товар нельзя будет делать скидки.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин ранее рассказал, что вейпы опасны болезнью EVALI. Речь идет об остром повреждении легких, которое может развиться независимо от сроков и интенсивности парения.