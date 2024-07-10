Совфед одобрил закон о вводе прогрессивной шкалы НДФЛ

Фото: РИА «Новости»

Совет Федерации поддержал закон, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц со ставками от 13% до 22%. Трансляцию заседания провела пресс-служба СФ.

Согласно этому закону, граждане с доходом от 2,4 миллиона до пяти миллионов рублей будут выплачивать налог в размере 15%, а россияне с доходами от пяти до 20 миллионов рублей — 18%.

Тем, у кого доходы превысят 50 миллионов рублей в год, придется платить налоги в размере 22%. Для граждан с годовыми доходами до 2,4 миллиона рублей налоговая ставка останется прежней — 13%.

Госдума в окончательном чтении одобрила закон о прогрессивной шкале НДФЛ 10 июля. Полученные дополнительные доходы поступят в бюджет страны, а затем пойдут на поддержку семей с детьми и пенсионеров.

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте