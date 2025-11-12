Совфед одобрил снижение возраста наказаний за диверсии до 14 лет

Совфед выступил за снижение возраста уголовного наказания за диверсии до 14 лет

В Совете Федерации одобрили законопроект, который предполагает снижение возраста уголовной ответственности за преступления диверсионного характера с 16 до 14 лет. Решение приняли на 600-м заседании верхней палаты парламента .

Инициированные депутатами Госдумы поправки предусматривают усиление уголовной ответственности за диверсии вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в подобную деятельность детей.

За такое преступление предлагают лишать свободы сроком от 10 до 20 лет и штрафовать на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.

Возраст уголовной ответственности снижается с 16 до 14 лет, а сроки давности по всем преступлениям подобного характера отменяются.

Кроме того, за участие в диверсионном сообществе нельзя будет получить условный срок.

В начале недели ФСБ сообщила о задержании москвича, который собирал информацию для совершения диверсий по заданию Украины. Мужчину заподозрили в госизмене.