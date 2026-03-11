Советник руководителя ДНР Сергей Захарченко поделился впечатлениями от участия в Невском форуме друзей России, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Он подчеркнул, что поездка в Петербург была организована по приглашению финско-российского активиста и военкора Кости Хейсканена.

Форум, по мнению Захарченко, является важным событием. Он подчеркнул необходимость таких мероприятий в условиях роста напряженности и разрыва отношений между Россией и Европой.

Захарченко выразил сожаление по поводу ухудшения отношений между Россией и некоторыми бывшими союзными республиками, такими как Армения и Азербайджан. Он отметил, что в этих странах наблюдается рост антироссийских настроений, что создает дополнительные трудности для развития сотрудничества и взаимопонимания.