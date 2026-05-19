Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске программы профориентации для старшеклассников. «Вечерняя Москва» обсудила изменения в образовательной среде с советником ректора НИУ «Высшая школа экономики», журналистом Олегом Леоновым.

Леонов считает, что опасения по поводу качества образования молодежи и нехватки инженеров преувеличены. Он отмечает возрождение системы среднего образования и активное оснащение колледжей современным оборудованием.

Журналист подчеркивает, что учебные заведения Москвы готовят профессиональные кадры для различных сфер, и все больше детей хотят получить инженерные специальности. Он также отмечает рост интереса молодежи к техническому творчеству.

Леонов выражает уверенность в том, что техническое творчество может быть очень интересным и близким к искусству. Он приводит пример современных образцов военной продукции, которые являются результатом работы энтузиастов.

Советник ректора ВШЭ отмечает, что техническое творчество способствует развитию науки и подчеркивает важность подготовки квалифицированных специалистов в инженерных областях.