Советник РААСН Машков связал запрет на строительство апартаментов с повышением демографии

Советник РААСН, председатель Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков в разговоре с радио Sputnik объяснил, почему в Москве ввели запрет на строительство апартаментов.

По его словам, апартаменты от обычных квартир отличаются не только тем, что они не обеспечены социальной инфраструктурой, но и тем, что в них отсутствует инсоляция.

«Жилая комната по нормам РФ должна получать прямое солнце, апартаменты же строятся без учета этих норм, поэтому они строятся плотнее», — сообщил Машков.

Эксперт считает, что запрет на строительство апартаментов связан с мерами, направленными на повышение демографии в стране. Молодые семьи должны иметь комфортное жилье, а не студии менее 28 квадратных метров, добавил он.