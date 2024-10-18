Советник президента РФ Левитин: 12 суток заняла доставка грузов по новому коридору «Север-Юг»

Теперь грузы с Ближнего Востока будут быстрее добираться до центра России. Об апробации нового маршрута рассказал «Звезде» советник президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.
Речь идет о новом коридоре «Север-Юг». Длительность перевозки товаров от Персидского залива до Центральной России составила 12 суток. В ближайшее время этот маршрут, а также Северный морской путь будут самыми быстрыми и эффективными, отметил спецпредставитель главы государства.
Взрыв в центре Луганска попал на камеру видеорегистратора
Путин предложил обсуждать мир на Украине на базе Стамбульских соглашений
Урок о помощи слепым людям на дороге провели для школьников в Лобне
«У больного отказали почки». Дочь Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации
Путин обратил внимание на безжалостность США и НАТО по отношению к украинцам
Минтранс Подмосковья представил список автобусных маршрутов до приютов для животных
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте