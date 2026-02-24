Совет Федерации разработал рекомендации по снижению распространения инфекций

В прошлом году в России снизился уровень заболеваемости по 39 формам инфекционных и паразитных болезней. Этого удалось добиться благодаря введенным мерам профилактики. По итогам года Совет Федерации разработал постановление с рекомендациями.

Во всех пунктах пропуска через границу России внедрили автоматизированную информационную систему выявления и оценки рисков, связанных с завозом опасных инфекций «Периметр». Она дает возможность в режиме реального времени оценивать эпидемиологические риски.

Особое внимание также уделяют вопросам контроля качества продуктов.

Для обеспечения безопасности жителей Совет Федерации рекомендовал Госдуме рассмотреть несколько законопроектов. Они направлены на усиление контроля за продажей табачных изделий и ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний.

Также правительству рекомендовали поработать вопрос об установлении единых требований к транспортировке и хранению готовой еды, а также ввести маркировку вейпов.