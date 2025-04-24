Совет Ассоциации парков рассказал о тренде на вертикальное озеленение городов в России

Председатель Совета Ассоциации парков, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы и бывший директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм во время выступления на радиостанции «Говорит Москва» рассказал о современных тенденциях в озеленении городов.

Он отметил растущий интерес жителей столицы к благоустройству своих дворов. Однако для этого требуется согласование с местными властями. Это необходимо, чтобы избежать проблем с коммуникациями или нарушением нормативов по освещенности.

Эксперт также упомянул тренд на вертикальное озеленение. Он предложил размещать дополнительные контейнеры с лианами на фасадах зданий. Кроме того, он подчеркнул важность озеленения крыш, которое стало возможным благодаря СНиПам, впервые одобренным в 2000 году. Зеленые крыши не только экологичны, но и создают пространство для отдыха.