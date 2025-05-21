Sovainfo.ru: после укуса животного важно тщательно промыть рану простой водой

Опасность заражения бешенством сохраняется при контактах с дикими животными и бродячими псами. Это заболевание представляет огромную угрозу для жизни человека, так как вирус поражает нервную систему и вызывает тяжелые поражения мозга, написал сайт Sovainfo.ru .

Если вас укусило животное, незамедлительно выполните следующие шаги:

Промойте рану чистой водой с мылом не менее четверти часа, чтобы смыть максимальное количество вирусов. Затем обработайте поврежденную область дезинфицирующим средством, например, спиртом или йодным раствором.

Далее немедленно обратитесь в ближайший медицинский центр или травмпункт для консультации и вакцинации. Запомните, что промедление в обращении за помощью может привести к тяжелым последствиям, включая летальный исход.

Развитие заболевания может протекать медленно, и первые симптомы могут появиться спустя несколько недель или даже месяцев после укуса. Будьте бдительны и соблюдайте правила безопасности при встрече с неизвестными животными, сообщила «ТСН24».