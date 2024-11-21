Соцвыплаты на улучшение жилищных условий получат к концу 2024 года около 5,4 тысячи семей

К концу текущего года соцвыплаты, направленные на то, чтобы улучшить жилищные условия, получат почти 5,5 тысячи семей. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на директора ГБУ «Горжилобмен» Елену Галченко.

По ее словам, в 2024 возможностью получения социальных выплат воспользовались уже 4,9 тысячи семей. При этом большая часть из них, а именно 3,5 тысячи семей, уже купили себе недвижимость.

Галченко отметила, что всего на данную статью из бюджета в этом году выделили 20,7 миллиарда рублей. Большую часть этой суммы уже освоили, но до конца года еще остаются деньги, поэтому субсидии продолжат предоставлять.