Соцсеть Likee разыграет повышенный трафик за секреты зимних развлечений

В соцсети Likee стартовал третий поток конкурса «Мой вайб по жизни» на тему зимних развлечений. Победители получат верификацию аккаунта, повышенный трафик и другие преимущества.
Если раньше интернет-пользователи показывали свои покупки в сезон распродаж, одежду и распорядок дня, то теперь Likee предложила рассказать о жизни зимой, поделиться модными лайфхаками, образами и счастливыми моментами.
Публиковать ролики и создавать свои тренды можно до 22 декабря. Победители получат повышенный трафик, рамку для аватарки, верификацию аккаунта или все вместе.
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