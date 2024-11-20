Соцсеть Likee разыграет повышенный трафик за секреты зимних развлечений

В соцсети Likee стартовал третий поток конкурса «Мой вайб по жизни» на тему зимних развлечений. Победители получат верификацию аккаунта, повышенный трафик и другие преимущества.

Если раньше интернет-пользователи показывали свои покупки в сезон распродаж, одежду и распорядок дня, то теперь Likee предложила рассказать о жизни зимой, поделиться модными лайфхаками, образами и счастливыми моментами.

Публиковать ролики и создавать свои тренды можно до 22 декабря. Победители получат повышенный трафик, рамку для аватарки, верификацию аккаунта или все вместе.