Социолог Сушко рассказал, что зумеры воспринимают неожиданный звонок как признак агрессии

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Павел Сушко в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился наблюдениями о том, как люди в возрасте от 18 до 24 лет реагируют на неожиданные звонки.

По словам эксперта, для зумеров звонок без предварительного сообщения в мессенджере может восприниматься как агрессия или вторжение. Нередко такие вызовы даже блокируются.

Сушко также отметил, что, несмотря на склонность к ограничению контактов, у молодых людей нет проблем с одиночеством. Согласно данным, лишь 4% молодежи признают наличие таких трудностей. Две трети опрошенных (64%) сообщили о наличии надежных друзей. При этом общение зумеров часто носит точечный и эпизодический характер, преимущественно происходя в онлайн-формате.