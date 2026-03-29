Социолог Сергеева отметила, что индивидуальный подход поможет убедить отказывающегося лечиться человека пойти к врачу

Бывает, что человек с очевидными проблемами со здоровьем отказывается идти к врачу. Он надеется, что все пройдет само, и до последнего игнорирует симптомы. Как убедить его обратиться за помощью? Об этом KP.RU рассказала координатор проектов Всероссийского союза пациентов, кандидат социологических наук Светлана Сергеева.

Эксперт посоветовала учитывать личные мотивы человека. Она предложила ориентироваться на пирамиду Маслоу — модель основных человеческих потребностей в виде пирамиды. Нужно проанализировать, какой из уровней пирамиды может быть важен для конкретного человека.

По словам специалиста, важно не давить и не запугивать, а искать индивидуальный подход. Для кого-то главным аргументом станет здоровье и самочувствие, но если это не работает, стоит подключать другие мотивы, например, мнение окружающих или ответственность перед близкими.

Сергеева также рекомендовала говорить о практической стороне вопроса. Своевременное обращение к врачу поможет избежать серьезных осложнений и лишних расходов в будущем. Если болезнь запустить, лечение может оказаться более сложным и дорогим, поэтому лучше действовать заранее.