Социолог РАН Сушко заявил, что молодежь выбирает онлайн-коммуникацию вместо живого общения

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Павел Сушко в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что две трети молодых людей предпочитают онлайн-общение живому.

Социолог отметил, что из-за этого личные встречи становятся «элитарным продуктом».

«Метафорично мы можем назвать это "стратегия улитки". Молодежь организует доверительное пространство вокруг себя, но при этом предпочитает онлайн-коммуникацию», — сказал Сушко.

По его словам, для поколения от 18 до 24 лет характерна гиперподключенность к онлайну, при которой дружба становится текучей и дробной.