Социолог Потуремский заявил, что навязанный «успешный успех» лишает среднего класса желания заводить детей

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский выразил мнение, что «успешный успех», навязываемый как социальная рамка и тип поведения, является одной из причин нежелания среднего класса заводить детей. В то же время, по его словам, доходные и низкодоходные группы более склонны к рождению ребенка, сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Потуремский отметил, что на фоне текущей турбулентности важно учитывать биологические и ценностные аспекты, которые также влияют на демографическую ситуацию. Он считает, что ситуация изменится в более «биофильский» и менее конфликтный период.

Ранее гинеколог ВОЗ Любовь Ерофеева назвала предложение запретить аборты без согласия мужа «борьбой с ветряными мельницами», отметив, что женщины заранее знают, сохранят они беременность или прервут ее.