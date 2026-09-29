Социолог Плотников назвал изменение поведения руководства признаком кризиса на работе

Кандидатам на смену места работы стоит задуматься при заметном изменении поведения руководства. Такой совет дал доктор социологических наук Михаил Плотников в беседе с «Лентой.ру» .

Эксперт Плотников назвал изменение поведения начальства одним из первых признаков кризиса в компании. Насторожить должны нервозность руководителя, его регулярная забывчивость и внезапная смена приоритетов на планерках, пишет ИА НСН.

По словам специалиста, единичная ошибка начальника — это не повод для паники, но нарастающая динамика таких случаев требует от работника повышенного внимания.

Поводом для поиска новой работы могут стать срыв договоренностей и нежелание руководителя обсуждать проблемные вопросы.