Социолог Мозолон: мужчины стали чаще уходить в декрет по экономическим причинам

В 2024 году в России количество мужчин, берущих декретный отпуск, увеличилось на 10–30%. Социальный фонд России отмечает разницу в зависимости от регионов. Социолог Андрей Мозолин из центра «Аналитик» обсудил с изданием «ФедералПресс» , как отцы влияют на формирование психики детей и какие меры могут предпринять власти для поддержки семей.

Как отметил эксперт, государство должно активно поддерживать идею крепкой и надежной семьи среди всех возрастных групп. Это было бы похоже на политику Советского Союза, где семья считалась главной ячейкой общества. Люди ощущали поддержку государства в разных аспектах: от экономических льгот до развития инфраструктуры для детей.

Мозолин уверен, что дети должны расти в полной семье, где есть мама, папа, желательно еще братья и сестры. Такие дети лучше адаптируются в обществе и формируют правильное представление о ролях мужчины и женщины. Поэтому важно, чтобы ребенок до 18 лет рос в полной семье. По мнению социолога, развод по разным причинам не всегда оправдан, особенно когда речь идет о маленьких детях.

Увеличение числа мужчин, выходящих в декрет, Мозолин связал с экономическими причинами. В некоторых случаях зарплата жены превышает заработок мужа, и поэтому более выгодно, чтобы именно отец взял декретный отпуск. Кроме того, за последние годы изменилось отношение к тому, кто должен сидеть в декрете.