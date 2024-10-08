Социолог Мозолин рассказал, что доступное жилье на Крайнем Севере поможет удержать молодежь в регионе

Ямал и Югра оказались лидерами среди российских регионов по доступности ипотеки, с возможностью покупки жилья для 39,4% и 37,2% семей соответственно. Социолог и директор Центра «Аналитик» Андрей Мозолин в беседе с «ФедералПресс» отметил, что доступное жилье может помогать удерживать молодежь и семьи в северных регионах.

Однако текущий кадровый дефицит ощущается повсеместно. Молодежь мигрирует в крупные города и южные регионы, причем последние чаще выбирают более старшее население.

Мозолин подчеркнул, что доступная ипотека — лишь один из факторов, влияющих на решение остаться в регионе. Наличие хорошей инфраструктуры, здравоохранения, образовательных учреждений и вариантов отдыха играет не менее важную роль.