Социолог Лебедь предложила семьям с детьми снимать жилье на льготных условиях

Россияне больше ориентированы на личные потребности и комфорт, поэтому создание семьи отходит на второй план. Об этом заявила кандидат социологических наук Ольга Лебедь в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

«Теперь у них действительно потребность другая — жить хорошо, лучше, комфортно. И поэтому то, что мешает жить, уходит на второй план», — пояснила специалист.

В этой связи эксперт призвала работать в первую очередь над социальными нормами. Лебедь также предложила семьям с детьми рассмотреть возможность аренды жилья на льготных условиях как альтернативу покупке собственной квартиры. По ее словам, инструменты получения доступного жилья есть всегда.