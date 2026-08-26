Социолог Лебедь назвала многодетность вложением в будущее

Кандидат социологических наук Ольга Лебедь сообщила, что люди недооценивают значение рождения детей для собственного будущего, передает радиостанция «Говорит Москва» .

Лебедь считает, что решение о рождении детей определяют экономические, социальные и индивидуальные стимулы. По ее словам, общественный мотив в этом вопросе оказался забытым.

«Это не потому, что реально денег не хватает, а потому что оцениваются имеющиеся ресурсы и средства как недостаточные для того, чтобы прокормить трех-четырех детей», — сказала Лебедь.

Социолог назвала переход к пенсионному обеспечению одной из причин такого отношения. Она пояснила, что рождение второго ребенка не следует воспринимать как геройство: так семьи обеспечивают собственное будущее.