Социолог Латов заявил, что в идее передавать родителям свои пенсионные баллы есть подводные камни

В настоящее время для получения пенсионного обеспечения по старости требуется не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. На фоне этого в Госдуме предложили разрешить россиянам передавать свои баллы родителям для увеличения пенсий. Life запросил мнение экспертов относительно данной инициативы.

Главный научный сотрудник Института социологии РАН и доктор социологических наук Юрий Латов отметил наличие подводных камней в законопроекте. По его словам, передавая баллы родителям, граждане могут навсегда их утратить, что может стать проблемой, если в будущем они понадобятся им самим.

Он подчеркивает, что поддерживая родителей, люди могут оказаться в сложной финансовой ситуации и задается вопросом, почему не проще помогать деньгами. Латов также добавил, что для тогда, чтобы не набрать необходимые 30 баллов к пенсии, нужно либо провести жизнь в тюрьме, либо быть вообще без какого-либо трудового стажа.