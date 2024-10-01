Социолог Крупнов заявил, что передача пенсионных баллов решит демографический вопрос

В России предложили внести коррективы в пенсионную реформу, позволяя детям передавать свои пенсионные баллы родителям. Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов выразил «Газете.Ru» уверенность, что данная инициатива получит поддержку всех фракций в Государственной Думе.
Он отметил, что это не только важная финансовая и социальная поддержка для родителей, но и инициатива, которая способствует укреплению традиционных ценностей.
Таким образом, техническое и финансовое решение может также помочь в решении демографической проблемы, поскольку чем больше детей в семье, тем больше пенсионных баллов можно будет передать, добавил сайт KP.RU.
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