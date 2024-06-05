Социолог Юрьева: упражнения на развитие осознанности помогут восстановить концентрацию внимания

Современное поколение все чаще испытывает трудности с концентрацией внимания. К причинам относятся плохое самочувствие, стресс, усталость и монотонная работа, рассказала доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха Ольга Юрьева в беседе с «Известиями».
По ее словам, физическая активность и перерыв в трудовой деятельности помогут восстановить когнитивную способность.
«За счет движения увеличивается содержание кислорода в крови, нарастает приток крови к головному мозгу, тем самым улучшаются связи между нашими нейронами», — пояснила эксперт.
Она также посоветовала использовать упражнения на развитие осознанности. Один из вариантов таких занятий предполагает выделение и ограничение действия раздражителей.