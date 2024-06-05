Социолог Юрьева: упражнения на развитие осознанности помогут восстановить концентрацию внимания

Современное поколение все чаще испытывает трудности с концентрацией внимания. К причинам относятся плохое самочувствие, стресс, усталость и монотонная работа, рассказала доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха Ольга Юрьева в беседе с «Известиями».

По ее словам, физическая активность и перерыв в трудовой деятельности помогут восстановить когнитивную способность.

«За счет движения увеличивается содержание кислорода в крови, нарастает приток крови к головному мозгу, тем самым улучшаются связи между нашими нейронами», — пояснила эксперт.

Она также посоветовала использовать упражнения на развитие осознанности. Один из вариантов таких занятий предполагает выделение и ограничение действия раздражителей.

Развитие конного спорта обсудят на дискуссионной площадке ПМЭФ

Названы лучшие местах для обедов и кофе-брейков участников ПМЭФ

«Под ударом все». Почему Россию назвали самой атакуемой хакерами страной

Граница на замке. Украинцам со вторым паспортом и ВНЖ запретили покидать страну

Фейк: дети в новых регионах подвергаются идеологической обработке

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте