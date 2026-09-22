Социолог Якубович спрогнозировал, что население мира продолжит расти до 2080-х годов

Население Земли, согласно базовому прогнозу ООН, вырастет примерно до 10,3 млрд человек к середине 2080-х годов, после чего начнет сокращаться. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович призвал не говорить о скором вымирании человечества, сообщает RuNews24.ru .

Якубович отметил, что снижение рождаемости стало глобальной тенденцией. В странах Организации экономического сотрудничества и развития средний показатель снизился с 3,3 ребенка на женщину в 1960 году до 1,5 в 2022-м, пишет kp.ru.

На рождаемость влияют урбанизация, образование, более позднее создание семьи, стоимость жилья и воспитания детей, а также возможности для самореализации. Государство может убрать препятствия для семей, но не способно административно сформировать желание иметь много детей, считает эксперт.

Якубович назвал Израиль примером страны с высокой рождаемостью в развитой экономике: в 2024 году ее коэффициент составлял 2,87. Однако этот результат связан не с отдельной мерой поддержки, а с культурными нормами и высокой ценностью семьи.

России, по словам эксперта, следует учитывать демографическую инерцию. Рост рождаемости не сможет сразу компенсировать малочисленные поколения репродуктивного возраста. Демографический спад потребует роста производительности, роботизации, применения искусственного интеллекта и корректировки миграционной политики.