Социолог Якубович посоветовал договариваться с шумящими соседями без полиции

Жалобы и звонки в полицию — не всегда лучший способ решить конфликт из-за шума от ремонта. Сначала стоит попытаться спокойно договориться с соседями, заявил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru .

По словам специалиста, ремонт — естественная часть жизни в многоквартирном доме. Он подчеркнул, что закон не может урегулировать каждый бытовой спор: сосед формально не обязан останавливать шумные работы днем на время сна чужого ребенка, но может пойти навстречу при спокойной просьбе.

«Цель не в том, чтобы победить соседа. Цель — снова спокойно жить за одной стеной», — привела слова эксперта «Мойка78».