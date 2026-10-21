Социолог Якубович объяснил, что причины конфликтов между поколениями во дворах связаны с развитием технологий

Разногласия между пожилыми соседями и молодежью во дворах вызваны разным пониманием общего пространства и развитием технологий. Об этом сайту RuNews24.ru заявил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Специалист пояснил, что в советское время старшее поколение выполняло функцию системы неформального контроля и безопасности. С распространением домофонов, камер и общедомовых чатов двор перестал быть центром социальной жизни, а молодые жильцы стали выше ценить приватность и воспринимать внимание соседей как помеху, отметил KP.RU.

По словам эксперта, сторонам важно искать точки соприкосновения. Пожилые люди могут помогать присматривать за детьми или давать советы, а молодежь — участвовать в благоустройстве двора и ремонте. Наладить бесконфликтный диалог в спорных ситуациях помогут старшие по дому или медиаторы.