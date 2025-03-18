Социолог Якубович: люди с низкой самооценкой склонны к зависимости от онлайн-шопинга

Зависимость от интернет-покупок становится все более актуальной проблемой. О том, кто наиболее всего склонен к этой импульсивным приобретениям, рассказал социолог Яков Якубович в разговоре с kp.ru .

Эксперт отметил, что люди с низкой самооценкой — подростки, пожилые и женщины среднего возраста — часто используют шопинг для заполнения эмоционального вакуума.

По словам социолога, оформление покупки в интернете обычно не требует усилий, но может привести к зависимости. Признаками такой зависимости являются постоянная реакция на уведомления, бессмысленное накопление вещей, увеличение расходов на покупки, а также ухудшение работы и отношений.

Если время, проведенное на маркетплейсах, растет, а покупки кажутся необходимыми, стоит пересмотреть свои привычки, посоветовал Якубов.