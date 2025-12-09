Социолог Горшкова призвала конкретизировать формулировки дискриминации женщин

Социолог и ответственный секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России Ирина Горшкова поделилась мнением о необходимости более активных действий в сфере борьбы с дискриминацией женщин. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Хотя формально дискриминация запрещена, пояснила специалист, на практике она все еще существует. Такое положение дел признают и работодатели, и законодатели.

«Нужно сосредоточиться на этой работе законотворческой. У нас слишком формальные, общие формулировки, не разработаны механизмы. У работниц должна быть быстрая возможность доказать дискриминацию», — отметила эксперт.

Она также выразила опасения, что некоторые законы могут усугубить положение женщин на рынке труда, сделав их менее привлекательными для работодателей.