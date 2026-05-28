Социолог Горшкова отметила, что женщины испытывают рост нагрузки в сферах здравоохранения и образования

Ответственный секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России, кандидат философских наук Ирина Горшкова рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что увеличение обязанностей негативно сказывается на востребованности женщин на рынке труда.

По ее словам, особенно это заметно в таких сферах, как здравоохранение и образование.

«Сферы, в которых сконцентрированы женщины, у нас так и остаются недооцененными», — сказала социолог.

Как отметила эксперт, проблемы оптимизации и сокращения отрицательно влияют на доступность услуг в этих областях, несмотря на их важность для благополучия общества. Увеличение нагрузки на женщин приводит к тому, что они становятся менее желательными на работе, так как круг их обязанностей растет.