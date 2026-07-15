Социолог Барматова назвала причиной эмоционального истощения летом конфликт между ожиданиями и реальностью

Исследователи обнаружили, что пик эмоционального истощения все чаще приходится на летние месяцы, вопреки распространенному мнению о том, что выгорание наступает поздней осенью. Доктор социологических наук, профессор Светлана Барматова объяснила Life.ru , что причиной является конфликт между культурными ожиданиями и реальностью.

В российском и европейском культурном коде лето традиционно ассоциируется с отдыхом и замедлением. Эта установка уходит корнями в аграрную культуру и советское время, когда путевки в санатории и поездки на море были частью социального контракта. Однако сегодня этот контракт исчез, а ожидание летнего отдыха осталось.

Современный ритм жизни не делает скидок на сезон. Социолог Хартмут Роза описывал современность как эпоху социального ускорения, когда темпы жизни опережают способность человека адаптироваться. Летом нагрузка нередко возрастает: часть сотрудников уходит в отпуск, их обязанности распределяются между коллегами, клиенты стараются завершить проекты до осени, а компании начинают готовиться к новому деловому сезону.

По словам Барматовой, внутреннее ожидание отдыха сталкивается с необходимостью работать еще больше, что может вызывать апатию, раздражительность и ощущение бессмысленности происходящего — состояния, которые многие воспринимают как летнее выгорание.