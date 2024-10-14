Социальный налоговый вычет на лечение получили более 63 тысяч жителей Нижегородской области

Порядка 63 тысяч жителей Нижегородской области оформили социальный налоговый вычет на лечение. Общая сумма превысила 3,3 миллиарда рублей, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на УФНС по региону.

В ведомстве назвали безусловного лидера среди налоговых вычетов. Им оказался имущественный по суммам, направленным на покупку недвижимости на территории РФ.

В текущем году его заявили около 82 тысяч человек. Сумма составила более 43 миллиардов рублей.

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