Социальный фонд разъяснил, что делать с карточкой СНИЛС старого образца

Социальный фонд России: старые СНИЛС менять не обязательно

Фото: РИА «Новости»

Старые страховые свидетельства с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) остаются действительными, их замена не требуется. Об этом РИА «Новости» сообщили в Социальном фонде России.

Как уточнили в ведомстве, ранее выданные СНИЛС продолжают действовать в полном объеме, и гражданам не нужно обращаться в офисы фонда для их обновления. Вместо пластиковых свидетельств теперь используется электронное или бумажное уведомление, которое содержит всю необходимую информацию.

В таком уведомлении указываются те же данные — это полное имя владельца, дата и место его рождения, а также сам страховой номер.

Выдавать и обменивать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования в России перестали в апреле 2019 года. Страховой номер индивидуального лицевого счета начали хранить только в электронном виде. В ПФР отмечали, что изменения затронули только формальную регистрацию в страховой системе и не повлияли на пенсионное обеспечение.

Валерий Рязанский, на тот момент занимавший пост главы комитета Совета Федерации по социальной политике, отмечал, что переход на электронные СНИЛС позволит упростить бюрократические процедуры.

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