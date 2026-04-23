Социальные участковые организовали творческий мастер-класс для жителей Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде социальные участковые провели мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток для сотрудников скорой медицинской помощи. Акция прошла в честь Дня работника скорой помощи и собрала участников разных возрастов, сообщила pravda-nn.ru .

На мероприятии жители города создавали открытки с пожеланиями и рисунками, выражая благодарность и поддержку медицинским работникам. По мнению организаторов, такие встречи помогают объединить людей вокруг общих ценностей — внимания и уважения к труду медиков.

Всего было изготовлено более 20 открыток, которые передадут сотрудникам скорой помощи. Социальные участковые часто проводят подобные акции, вовлекая нижегородцев в общественно значимые проекты.