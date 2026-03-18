Социальные пенсии проиндексируют автоматически с 1 апреля

Фото: РИА «Новости»

С 1 апреля индексацию социальных пенсий проведут автоматически, без необходимости подачи заявлений. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба Социального фонда России.

«Социальный фонд проактивно повысит пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, которые ежегодно индексируются в апреле. Россиянам не нужно будет для этого никуда обращаться или подавать заявление», — заявили в пресс-службе.

Увеличенные пенсии придут по обычному графику. Апрельская индексация затронет главным образом получателей выплат по инвалидности и по потери кормильца.

Также прибавку получат ветераны ВОВ, обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и другие льготные категории граждан.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил передавать пенсионные баллы по наследству. Он отметил, что нужно выплачивать разовую компенсацию близким родственникам россиян, скончавшихся до наступления пенсионного возраста.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте