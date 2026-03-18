Социальные пенсии проиндексируют автоматически с 1 апреля

С 1 апреля индексацию социальных пенсий проведут автоматически, без необходимости подачи заявлений. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба Социального фонда России.

«Социальный фонд проактивно повысит пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, которые ежегодно индексируются в апреле. Россиянам не нужно будет для этого никуда обращаться или подавать заявление», — заявили в пресс-службе.

Увеличенные пенсии придут по обычному графику. Апрельская индексация затронет главным образом получателей выплат по инвалидности и по потери кормильца.

Также прибавку получат ветераны ВОВ, обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и другие льготные категории граждан.

