Соцфонд: Москва и область стали лидерами среди регионов России с наибольшим числом многодетных семей

Так, в первом квартале текущего года в Москве было зарегистрировано 4901 многодетная семья, в которых воспитываются 15 760 детей. В Московской области — 4090 семей с 13 633 детьми, а в Краснодарском крае — 2841 семья с 10 206 детьми.

Далее следуют Республика Дагестан (3474 семьи, 12 743 ребенка), Чеченская Республика (2412 семей, 9838 детей) и Республика Татарстан (667 семей, 2322 ребенка — данные за март). При этом в Дагестане и Чечне среднее число детей в многодетных семьях выше: в среднем 3,66 ребенка против 3,26 в Москве.

С начала года в России родилось почти 75 тысяч детей, которые стали третьими, четвертыми и последующими в своих семьях. Из них третьих детей — 44 951, четвертых — 18 257, пятых и последующих — 11 071. Больше всего таких рождений зафиксировано в январе — 27 439, в феврале — 24 488, а в марте — 22 352.