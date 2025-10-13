Сотрудница птицефабрики Мохова рассказала, что цвет скорлупы не является показателем качества яйца

Цвет скорлупы зависит от породы птицы и не является показателем качества яйца. Заместитель генерального директора ярославской птицефабрики «Волжанин» Ольга Мохова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что для роста молодым птицам в рацион добавляют микроэлементы.

«Курица начинает нести яйца с маленького размера, с возрастом яйца становятся крупнее. Разницы нет, но маленькое — то от молодой курочки. В корма для молодых курочек добавляют разные микроэлементы, чтобы они росли. А все, что съела курица, то и будет находиться в яйце», — сказала она.

Эксперт уточнила, что коричневые яйца, как правило, несут темные куры, а белые яйца — белые.