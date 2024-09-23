Сотрудников МЧС из Курганской области наградили за ликвидацию последствий паводка

Сотрудникам ГУ МЧС России по Курганской области были вручены награды за их усилия в ликвидации последствий весеннего паводка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на официальный telegram-канал ведомства.

Награды и благодарственные письма были вручены наиболее выделившимся сотрудникам, в том числе от губернатора и полномочного представителя президента РФ в Урало-Федеральном округе.

Весенний паводок в Курганской области оказался одним из самых крупных за последние годы: уровень воды в реке Тобол превысил 10 метров. В результате наводнения пострадало более двух тысяч жилых и более шести тысяч дачных домов.