Сотрудников МЧС из Курганской области наградили за ликвидацию последствий паводка

Сотрудникам ГУ МЧС России по Курганской области были вручены награды за их усилия в ликвидации последствий весеннего паводка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на официальный telegram-канал ведомства.
Награды и благодарственные письма были вручены наиболее выделившимся сотрудникам, в том числе от губернатора и полномочного представителя президента РФ в Урало-Федеральном округе.
Весенний паводок в Курганской области оказался одним из самых крупных за последние годы: уровень воды в реке Тобол превысил 10 метров. В результате наводнения пострадало более двух тысяч жилых и более шести тысяч дачных домов.
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