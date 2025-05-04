Сотрудники СК в рамках акции «Лес Победы» высадили геоглиф в парке «Патриот»

Сотрудники Следственного комитета России приняли участие в патриотической акции «Лес Победы» — высадили геоглиф из саженцев в центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
«Созданный из саженцев дерена и пузыреплодника геоглиф представляет собой масштабную надпись „80 лет Победы“ и изображение пятиконечной звезды, являющейся символом Победы», — отметили в СК.
В акции приняли участие руководитель управления общественно-политической работы СК, Герой России Сергей Петров, офицеры, курсанты Московской академии имени Сухарева и кадеты Кадетского корпуса СК имени Невского. Также саженцы высаживали представители региональных государственных и правоохранительных органов, ветераны СВО, волонтеры, активисты и неравнодушные жители Московской области.
Глава управления Петров подчеркнул, что акция «Лес Победы» — это дань уважения героическим предкам, также он отметил важность единства в отстаивании исторической правды и недопущения ее искажения.
«Для меня большая честь участвовать в таком историческом событии. <…> Надеюсь, что через много лет, когда приду сюда со своей семьей, здесь будет уже большой парк!» — поделился впечатлениями один из кадетов — участников акции.
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