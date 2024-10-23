Сотрудники SHOT ПРОВЕРКА проверили ресторан «Тануки» и нашли там креветки на грязной тряпке

Сеть ресторанов «Тануки» попала в поле зрения редакции SHOT ПРОВЕРКИ . После многочисленных жалоб на организацию журналисты решили провести тщательное расследование.

Первым этапом стала лабораторная экспертиза роллов и поке с лососем, заказанных в заведении. По данным издания, в данных образцах специалисты обнаружили кишечную палочку.

«Есть некоторые штаммы кишечной палочки, которые могут вызвать неприятные симптомы в виде рвоты, тошноты, диареи», — напомнил гастроэнтеролог Александр Приказчиков.

Следующий шаг — проверка кухни ресторана. Агент SHOT ПРОВЕРКИ, устроившийся стажером, узнал, что сотрудники нередко игнорируют нормы санитарии. По его словам, замороженную рыбу бьют об пол при разделке, а креветки режут на грязной тряпке. Также сотрудник SHOT ПРОВЕРКИ отметил, некоторые работники могут облизнуть пальцы и продолжить готовку в обычном режиме.

Позже сеть ресторанов «Тануки» опубликовала официальное заявление по поводу расследования SHOT ПРОВЕРКИ.

«Заметим, что в ресторанах „Тануки“ внедрена система безопасности ХАССП — это защита производственных процессов и пищевой продукции от биологических (микробиологических), химических, физических и других рисков загрязнения. У нас соблюдаются требования технических регламентов таможенного союза (ТР ТС). Проверки надзорных органов никаких нарушений не обнаружили», — заявили представители сети ресторанов «Тануки» в своем Telegram-канале.

Также представители «Тануки» добавили, что «направили запрос о предоставлении копий протоколов лабораторного исследования — запрос был проигнорирован и никаких документов компании так и не предоставили».

Ресторан также пригласил «любого представителя СМИ лично оценить состояние кухни» при наличии медицинской книжки.