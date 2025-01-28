Сотрудники шоколадной отрасли пожаловались на ограничение цен в магазинах

Производители шоколада столкнулись с ростом цен на какао-бобы, импортируемые из Африки. Стоимость сырья продолжает расти как в 2024, так и в 2025 году. Тем не менее, конечная цена шоколада пока не полностью отражает увеличение стоимости сырья, так как многие производители закупают какао-бобы по ранее заключенным контрактам со старыми ценами. Об этом написало ИА НСН .

Некоторые компании либо вовсе прекращают выпуск шоколадных плиток из-за невозможности установить приемлемую цену, либо снижают вес продукта, чтобы сохранить использование натуральных ингредиентов. Практически весь шоколад производится с минимальной прибылью или даже в убыток, в ожидании разрешения сетей на повышение цен, рассказала вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

Она отметила, что натуральный шоколад уже перестал быть массовым товаром. Ранее доступный продукт стал дорогим и теперь продается преимущественно небольшими компаниями или предприятиями, имеющими собственные магазины и возможность самостоятельно устанавливать цены. Производители, сотрудничающие с крупными торговыми сетями, лишены влияния на ценообразование.