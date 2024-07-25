Сотрудники Росприроднадзора призвали не паниковать из-за странного цвета Финского залива
Жители Курортного района Санкт-Петербурга обратили внимание на странный цвет воды в Финском заливе. В пресс-службе городского Росприроднадзора прояснили ситуацию, сообщил «Петроград».
Эксперты призвали не поддаваться панике. Изобилие зеленых, черных и голубых «пятен» стало следствием разложения водорослей, вызванного повышением температуры.
По данным прокуратуры, экосистема залива не подвернется отрицательному воздействию. Рыбы и птицы избегают участков с большим количеством растительности, отметили в надзорном ведомстве.
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