Сотрудники Росгвардии ЯНАО задержали двух человек, находящихся в федеральном розыске

В ЯНАО сотрудники Росгвардии задержали двух человек, которые числились в федеральном розыске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего в июле этого года экипажи выезжали по сигналу «тревога» на охраняемые объекты более 330 раз. Только 100 выездов было совершено в рамках сотрудничества с окружным управлением МВД.

К административной ответственности в регионе в прошлом месяце привлекались более 250 человек.

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