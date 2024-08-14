Сотрудники Росгвардии ЯНАО задержали двух человек, находящихся в федеральном розыске
В ЯНАО сотрудники Росгвардии задержали двух человек, которые числились в федеральном розыске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Всего в июле этого года экипажи выезжали по сигналу «тревога» на охраняемые объекты более 330 раз. Только 100 выездов было совершено в рамках сотрудничества с окружным управлением МВД.
К административной ответственности в регионе в прошлом месяце привлекались более 250 человек.
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