Сотрудники Росгидрометцентра отметили, что начало ноября на Урале будет холодным

Начало ноября в Уральском регионе ознаменовалось первыми снегопадами и заморозками. В городах Свердловской области уже выпал снег, что стало традиционным сигналом прихода зимы. Об этом написал сайт nashgorod.ru .

Однако в Тюмени снежный покров установится лишь после середины ноября, так как первая декада месяца будет характеризоваться положительными температурами. Как пояснил метеоролог Илья Винштейн, в течение первой половины ноября в Тюмени ожидается погода с температурой от 0 до +5 градусов днем и от 0 до -5 градусов ночью.

В Росгидромете отметили, что в первые дни ноября на Урале установится холодная погода из-за проникновения арктического воздуха. В южных частях региона возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, сопровождающиеся гололедом и сильным ветром.