Сотрудники Пулковской таможни проверили более тонны экзотического фрукта салак из Таиланда

С января по февраль текущего года специалисты Пулковской таможни провели проверку 1,2 тысячи килограммов экзотического фрукта салак, который импортируется в Санкт-Петербург из Таиланда. Об этом сайту Petrograd сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Салак, известный также как «змеиный фрукт», поступает в Северную столицу с конца прошлого года. За прошедший год таможенники проверили 27 партий этого продукта общим весом более 26,5 тонн. В прошлом году сотрудники Пулковской таможни изучили 43 партии экзотических фруктов, включая салак, папайю и джекфрут, общим весом 32,5 тонны.

Напомним, в январе Россельхознадзор задержал более 230 тонн зараженных фруктов.