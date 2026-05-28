Сотрудники Piter.TV поделились своими любимыми местами в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург — город с богатой историей и уникальной атмосферой, который привлекает туристов со всего мира. Журналисты Piter.TV рассказали о своих любимых местах в Северной столице.

Главный редактор Анастасия Дорофеева предпочитает старые петербургские парки, такие как Московский парк Победы, парки в Пушкине и Павловске. Она отмечает, что эти места позволяют ощутить единение с природой и насладиться тишиной и спокойствием, которых так не хватает в городе.

Выпускающий редактор Елизавета Князева любит кататься на велосипеде по набережным Санкт-Петербурга. Особенно ей нравится Свердловская набережная, откуда открывается шикарный вид на Смольный собор и Большеохтинский мост.

Корреспондент Анастасия Сорокина считает набережной Лейтенанта Шмидта одним из своих любимых мест в Петербурге. Ей нравится наблюдать за кораблями и катерами, а также любоваться видами на Исаакиевский собор и исторический центр.

Редактор ленты новостей Мария Гончарова любит проводить время во дворе Фонтанного дома на Литейном проспекте. Это место позволяет ей спрятаться от городского шума и ощутить дух Серебряного века.

Корреспондент Дария Захарова находит вдохновение в Михайловском сквере, который находится всего в 200 метрах от Невского проспекта. Она отмечает, что сквер утопает в зелени и создает атмосферу уединения и спокойствия.