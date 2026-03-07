Сотрудники отряда «Северо-Запад» завершили более 140 поисков в Петербурге в феврале

В феврале поисково-спасательный отряд «Северо-Запад» получил 141 обращение о пропавших людях. Несмотря на то что месяц — один из самых коротких в году, количество заявок осталось высоким, написал «Петроград» .

Как сообщили в пресс-службе отряда, в 95 случаях людей нашли живыми. Иногда пропавшие возвращались домой самостоятельно или выходили на связь с родственниками. В некоторых ситуациях их удавалось найти силами близких. Часть заявок была закрыта благодаря совместной работе полиции и добровольцев.

Еще в шести случаях людей обнаружили благодаря группе коротких прозвонов. Семь раз добровольцы искали родственников для найденных людей. В семи ситуациях заявителям отказали в приеме заявок по разным причинам.

Из общего числа обращений 66 были срочными. В десяти случаях поиски перешли в стадию активных выездов добровольцев, в том числе автономных — без развертывания поискового штаба на месте.

По данным отряда, десять человек были найдены погибшими. В начале месяца добровольцы участвовали в резонансном поиске девятилетнего ребенка, который впоследствии был найден погибшим.

Кроме поисковой работы, в феврале провели мероприятия по обучению новых добровольцев: для них организовали вводную лекцию и полевые занятия.