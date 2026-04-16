Сотрудники МЧС помогли воспитанникам детсада в Ленобласти сделать кормушки для птиц

Спасатели из Приозерска Ленинградской области посетили детский сад № 5, где провели мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства.

Воспитатели подготовили деревянные заготовки, и дети приступили к их раскрашиванию. Сотрудники МЧС помогали держать кисти и смешивать краски, а также подбадривали малышей, которые не решались начать рисовать.

Когда кормушки были готовы, все вместе отправились на улицу, чтобы развесить их на деревьях. Спасатели с помощью веревок помогли детям аккуратно закрепить конструкции.