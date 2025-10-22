Сотрудники «КП» получили награду от Путина за вклад в развитие СМИ

Российский лидер Владимир Путин издал указ о награждении работников «КП» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ появился на специализированном ресурсе правовой информации, сообщил сайт KP.RU .

В материалах говорится, что сотрудники редакции получили награду за вклад в развитие средств массовой информации и долголетнюю эффективную деятельность.

Так, отличительного знака удостоились шеф-редактор сайта Виктор Канский, директор новосибирского филиала Галина Попова, обозреватель отдела внутренней политики Владимир Ворсобин, фотокорреспондент-видеооператор Владимир Веленгурин и другие.